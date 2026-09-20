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Царьград

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Явка в Забайкалье достигла 32% к полудню 20 сентября

Явка в Забайкалье достигла 32% к полудню 20 сентября

В Забайкальском крае к полудню 20 сентября в выборах приняли участие 32,31% избирателей. Такие сведения в ходе брифинга, прошедшего в Центре общественного наблюдения, озвучила представитель Избирательной комиссии Мария Караваева.

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