Явка в Забайкалье достигла 32% к полудню 20 сентября

В Забайкальском крае к полудню 20 сентября в выборах приняли участие 32,31% избирателей. Такие сведения в ходе брифинга, прошедшего в Центре общественного наблюдения, озвучила представитель Избирательной комиссии Мария Караваева.
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