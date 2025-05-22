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Парламентская газета

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Безработица в России вернулась к рекордно низкому уровню

Безработица в России в марте вернулась к рекордно низкому уровню в 2,3 процента. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства страны Татьяна Голикова в интервью журналу «Эксперт», опубликованном 22 мая.

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