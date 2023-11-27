Урана нет, но вы держитесь

76K прочитали Западные СМИ в последнее время удивляют своей правдивостью. То они писали, что у нас скоро закончатся ракеты и будут пустые полки в магазинах, теперь признаются, что оружия мы производим больше, чем до санкций, а ещё вот пишут, что у них там на Западе заканчивается уран, и цены на электроэнергию с 2024 года сильно вырастут.