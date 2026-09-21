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Царьград

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В Забайкалье отремонтируют 12 км трассы Чита – Ингода за 2 года

В Забайкалье отремонтируют 12 км трассы Чита – Ингода за 2 года

В Забайкалье начался капитальный ремонт 12-километрового участка трассы Чита – Ингода с 30-го по 42-й километр, где находятся населённые пункты Домна и Ингода.

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