Британцы опозорились с критикой пуска российской ракеты «Циркон»

Сергей ЕПолитикаБританцы опозорились с критикой пуска российской ракеты «Циркон» Читатели британских СМИ попытались обесценить пуск российской ракеты «Циркон» после просмотра видео.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий АнатольевНу и КОГДА утопим англ. ФЛОТИК????! А то все новичком да новичком, вроде ОНИ уже все пятки облизали РУБЕРОИДАМ!!!!!! ПОРА братцы, ой как ПОРА!!!!!Vladimir LioubimcevА этим наглийским ублюдкам вечно не живется спокойно. От зависти и злобы готовы что угодно устроить, хоть всемирный потоп... Захлебнулись бы уже своей злобой, что ли?Комментировать
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