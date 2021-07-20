Всяко - разно

8 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    Молодец спортсмен!!!Лидер сборной Рос...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    За что такая ненависьт к профессиональным спортсменам?Главные скандалы ...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    Он, конечно, герой, но не стоили из-за этого так рисковать жизнью и продолжать игру.Лучше б подумал о своей матери.Лидер сборной Рос...

Британцы опозорились с критикой пуска российской ракеты «Циркон»

Британцы опозорились с критикой пуска российской ракеты «Циркон»

Читатели британских СМИ попытались обесценить пуск российской ракеты «Циркон» после просмотра видео.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Анатолий Анатольев
Ну и КОГДА утопим англ. ФЛОТИК????! А то все новичком да новичком, вроде ОНИ уже все пятки облизали РУБЕРОИДАМ!!!!!! ПОРА братцы, ой как ПОРА!!!!!
Vladimir Lioubimcev
А этим наглийским ублюдкам вечно не живется спокойно. От зависти и злобы готовы что угодно устроить, хоть всемирный потоп... Захлебнулись бы уже своей злобой, что ли?

Картина дня

наверх