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Сорокин: «Нужно продолжать убеждать УЕФА в правильности точки зрения РФС»

Советник президента РФС Алексей Сорокин считает, что представители Российского футбольного союза (РФС) должны продолжать вести диалог с союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и убеждать коллег в правильности своей позиции.

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