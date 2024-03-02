Сорокин: «Нужно продолжать убеждать УЕФА в правильности точки зрения РФС»

Советник президента РФС Алексей Сорокин считает, что представители Российского футбольного союза (РФС) должны продолжать вести диалог с союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и убеждать коллег в правильности своей позиции.
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