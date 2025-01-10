Украинское наступление. Немного о том, что не было сказано ранее, и о том, что ждать в будущем Ну что же, наступление, которое так долго готовили в Киеве и Брюсселе, провалилось.
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Украинское наступление. Немного о том, что не было сказано ранее, и о том, что ждать в будущем Ну что же, наступление, которое так долго готовили в Киеве и Брюсселе, провалилось.
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