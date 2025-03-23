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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзек Джонс подписал стандартный двухлетний контракт с «Сакраменто»

24-летний баскетболист (206 см) в текущем сезоне принял участие в 31 матче, набирая в среднем 3,7 очка и 1,5 подбора.

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