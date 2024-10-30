«Почта России» предложила изменить правила доставки товаров из других стран

«Почта России» озвучила предложение ввести новые условия для доставки товаров из-за границы, сообщает РБК со ссылкой на письмо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову.
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