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«Почта России» предложила изменить правила доставки товаров из других стран

«Почта России» предложила изменить правила доставки товаров из других стран

«Почта России» озвучила предложение ввести новые условия для доставки товаров из-за границы, сообщает РБК со ссылкой на письмо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову.

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