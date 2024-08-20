Евгений Коган: Что будет с ценами на автомобили в России?

В последнее время среди моих знакомых сразу несколько человек решили купить машину. Чем сейчас вызван повышенный интерес к автомобилям? Все дело в проекте постановления правительства о повышении утильсборов.
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