Радикальная партия с боевым крылом: В рядах ВСУ зреет заговор против Киева - Источник

В Вооружённых силах "страны 404" может появиться радикальная партия с боевым крылом.Военные Незалежной настолько недовольны киевским руководством, что решили пойти на создание радикальной партии с боевым крылом.
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