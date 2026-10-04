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Citroen вернет в продажу «гадкого утенка» — возрожденный 2CV покажут на Парижском автосалоне

Citroen вернет в продажу «гадкого утенка» — возрожденный 2CV покажут на Парижском автосалоне

Компания Citroen официально подтвердила возвращение легендарной модели 2CV. Премьера концепта возрожденной модели состоится на Парижском автосалоне, который пройдет с 12 по 18 октября 2026 года.

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