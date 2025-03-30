ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Может и имеет смысл угождать мужу если он ГОЛОВА ))) А если он думает жопой, то уж ...что заслужил - в жопе и жить с ...От жены мужу нужн...
  • Майя Majesty
    Чем бы ни разнились два пола человеческой расы, все корни этих различий уходят в две хромосомы. Как известно, в каждо...Неприятно осознав...
  • Майя Majesty
    Мужик, не мучАйсИ!Красивая и прекрасный друг в одном лице- это точно не для тебя жена)))"Выбираю на сайта...

Почему страна помешалась на экстрасенсах

Почему страна помешалась на экстрасенсах

А вы когда-нибудь замечали, как в последнее время экстрасенсы буквально повсюду? Телевизор, соцсети, даже ваша соседка или продавщица в ближайшем магазине, даже та уверена, что её кошка — проводник в потусторонний мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Это не чудо - это иллюзия. И только прозорливые люди могут понять разницу. А таких мало((
Ответить
10 час.
наверх