Почему страна помешалась на экстрасенсах

А вы когда-нибудь замечали, как в последнее время экстрасенсы буквально повсюду? Телевизор, соцсети, даже ваша соседка или продавщица в ближайшем магазине, даже та уверена, что её кошка — проводник в потусторонний мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии