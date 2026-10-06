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Кому и когда повысят пенсии в 2027 году, объяснили в Госдуме

Кому и когда повысят пенсии в 2027 году, объяснили в Госдуме

В 2027 году запланировано несколько повышений пенсий для разных групп льготников, сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин: страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят в 2027 году дважды – 1 февраля и 1 апреля; у пенсионеров, которые работали в 2026 году и за которых поступали страховые взносы, будет еще один перерасчет 1 августа; социальные пенсии увеличат один раз – 1 апреля.

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