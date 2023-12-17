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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» – лидер таблицы Серии А по итогам 16 матчей, увеличив отрыв от «Ювентуса» на 4 очка

«Интер» – лидер таблицы Серии А по итогам 16 матчей, увеличив отрыв от «Ювентуса» на 4 очка

Команда тренера Симоне Индзаги победила «Лацио» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на четыре очка от «Ювентуса».

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