Нашла нового парня? Лиса из BLACKPINK появилась на мероприятии в компании с известным к-поп певцом

Участницам к-поп группы BLACKPINK постоянно приписывают романы. Стоит любой из девчонок опубликовать фото вместе с каким-нибудь парнем либо же появиться вместе на мероприятии, как фанаты сразу же считают, что они точно встречаются.
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