Советская легенда на колёсах: в Подмосковье за 6,5 млн рублей продают «Волгу» ГАЗ-М21Т, известную как «Красная шапочка»

В подмосковных Люберцах выставлена на продажу настоящая «капсула времени» – полностью отреставрированный автомобиль ГАЗ-М21Т «Волга» 1968 года выпуска, более известный как «Красная шапочка» (за красный цвет крыши).
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