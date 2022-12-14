Украинские боевики попали под удар русских гранатомётов, включив ночью карманные фонарики

Разведчики армии России моментально нанесли удар по противнику, обнаружив свет фонарей в лесополосе.Украинские боевики выдали себя на Купянском направлении, включив необдуманно в лесной полосе электрические фонарики, чтобы подсветить себе дорогу.
Разведчики армии России моментально нанесли удар по противнику, обнаружив свет фонарей в лесополосе.Украинские боевики выдали себя на Купянском направлении, включив необдуманно в лесной полосе электрические фонарики, чтобы подсветить себе дорогу.
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