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Украинские боевики попали под удар русских гранатомётов, включив ночью карманные фонарики

Украинские боевики попали под удар русских гранатомётов, включив ночью карманные фонарики

Разведчики армии России моментально нанесли удар по противнику, обнаружив свет фонарей в лесополосе.Украинские боевики выдали себя на Купянском направлении, включив необдуманно в лесной полосе электрические фонарики, чтобы подсветить себе дорогу.

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