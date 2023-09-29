RAND: НАТО может отказаться от ответа на возможный удар России

РИАМО - 29 сен. Североатлантический альянс может не ответить России при нанесении ВС РФ удара по силам НАТО в рамках украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование организации RAND.
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