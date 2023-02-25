Армия России наступает почти по всей линии фронта, — генштаб ВСУ (КАРТА)

В свежей сводке генштаб ВСУ подтвердил, что Армия России наступает почти по всей линии фронта. ► Российские войска сосредотачивают основные усилия на наступлении на купянском, краснолиманском, бахмутском (артёмовском), авдеевском и шахтерском направлениях.