Русская весна

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Армия России наступает почти по всей линии фронта, — генштаб ВСУ (КАРТА)

Армия России наступает почти по всей линии фронта, — генштаб ВСУ (КАРТА)

В свежей сводке генштаб ВСУ подтвердил, что Армия России наступает почти по всей линии фронта. ► Российские войска сосредотачивают основные усилия на наступлении на купянском, краснолиманском, бахмутском (артёмовском), авдеевском и шахтерском направлениях.

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