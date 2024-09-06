Старый чек удивил ценами: Продукты подорожали на 139%. Вот она - инфляция

Блогер показал с помощью найденного старого чека, как менялись цены с 2014 года. Судя по его данным, пока министры и ЦБ рассказывают про снижение инфляции, стоимость продуктов в магазинах устанавливает один рекорд за другим.
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