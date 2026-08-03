Шоу-бизнес: Отказала Аверину и Куценко, была верна мужу, а он поставил ультиматум: Как Виктория Толстоганова живёт после рухнувшего брака

Виктория Толстоганова поражает её удивительной способностью сочетать несочетаемое. С одной стороны — безусловная внешняя хрупкость, завораживающий «домашний» уют и верность традиционным семейным ценностям.
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