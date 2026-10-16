“President Donald Trump said Friday there is ‘zero chance’ he’s considering replacing White House chief of staff Susie Wiles after reports that suggested as much,” CNN reports.
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