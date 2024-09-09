Житель Архангельска обманул 13 человек через сервис услуг объявлений

30-летнего мужчину обвиняют в обмане 13 жителей Архангельской области.По данным следствия, обвиняемый с апреля 2021 года по январь 2024 года предлагал услуги по изготовлению и установке деревянных конструкций на сайте рекламного сервиса.
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