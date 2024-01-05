Опубликованы фото обгоревшего в Вечном огне смолянина

На помощь пострадавшему пришли смоленские велосипедисты и бригада скорой В распоряжении нашего издания оказались снимки с мест серьёзного травмирования молодого человека в Вечном огне в Реадовском парке Смоленска.
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