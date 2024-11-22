Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Видимо это все, что он может.Указ о лишении на...
  • Marina Bubon
    Боже ж ты мой, какой пассаж, Зеля… вот только ручка на фотографии из образа выпадает… 🤣🤣🤣Указ о лишении на...
  • Океан
    NIKITA - ГОНЩИК [CONCERT VIDEO]Указ о лишении на...

Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

Роберт Кеннеди-младший, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра здравоохранения и социальных служб, оправдался за сравнения республиканца с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх