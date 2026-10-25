Источник - nao24.ru Школы подождут Начнем с вопроса: какое значение имеет сейчас школа для России? Как никогда важное.
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Благодаря таким управленцам нас даже завоевывать никому не надо будет, так как без учёных остановится прогресс во всех сферах жизни включая военную. То есть через поколение придут умные люди из-за рубежа и купят наших потомков за бусы