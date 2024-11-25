Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Северная Корея самая закрытая страна, поэтому написать и насочинять можно всё что угодно. Известный Российский актёр ...Работают с 5лет, ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Да еще пусть квадробоберов запретят.Без Бэтмена и Чел...
  • Даяна
    Хороший артист и человекТерпел неверность...

«Не остается времени и сил», – Вячеслав Володин сообщил о проблеме чрезмерной загруженности школьников

«Не остается времени и сил», – Вячеслав Володин сообщил о проблеме чрезмерной загруженности школьников

В последние годы в России все чаще звучат тревожные сигналы о состоянии здоровья школьников. По данным экспертов, 70–80% детей испытывают усталость от учебного процесса, что вызывает серьезные опасения, как у родителей, так и у педагогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх