«Не остается времени и сил», – Вячеслав Володин сообщил о проблеме чрезмерной загруженности школьников

В последние годы в России все чаще звучат тревожные сигналы о состоянии здоровья школьников. По данным экспертов, 70–80% детей испытывают усталость от учебного процесса, что вызывает серьезные опасения, как у родителей, так и у педагогов.
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