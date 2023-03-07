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Подмосковные перевозчики подарят всем женщинам 8 марта праздничное настроение

Подмосковные перевозчики подарят всем женщинам 8 марта праздничное настроение

РИАМО - 7 мар. Подмосковные перевозчики подготовили праздничные поздравления и сюрпризы для жительниц Подмосковья, которые в Международный женский день воспользуются общественным транспортом региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

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