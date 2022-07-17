«Сафонов доказал, что он лучший вратарь РПЛ». Тренер «Краснодара» Сторожук о 2:2 с «Факелом»

Александр Сторожук после ничьей с «Факелом» (2:2) отметил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. «Наверное, повезло нам больше, хотя, забей мы пенальти… Ну, я думаю, что мы на победу не наиграли.
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