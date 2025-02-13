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Калужская область: ПВО уничтожила три дрона, пострадавших нет

Калужская область: ПВО уничтожила три дрона, пострадавших нет

Три беспилотника были уничтожены ночью силами ПВО в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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