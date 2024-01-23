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Военное обозрение

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Украинский режим опять заявил об «уничтожении» всех ракет ВС РФ, атаковавших утром Киев

Украинский режим опять заявил об «уничтожении» всех ракет ВС РФ, атаковавших утром Киев

Подобные заявления звучат регулярно, при этом власти Украины продолжают выпрашивать у Запада средства ПВО.

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