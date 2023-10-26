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Путин поблагодарил главу Минсельхоза Патрушева за подключение к совещанию из курятника

Путин поблагодарил главу Минсельхоза Патрушева за подключение к совещанию из курятника

На связь с Кабмином министр вышел из новой птицефермы.Глава русского государства Владимир Путин позитивно и не без доли юмора воспринял подключение руководителя Минсельхоза России Дмитрия Патрушева к правительственному совещанию из помещения новой птицефермы.

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