Рынок недвижимости Киева замер: риелторы назвали две главные причины остановки сделок

Почему покупатели с деньгами отказываются от сделок даже после одобрения кредитов? Какие государственные программы перестали финансироваться и как это повлияло на продажи? Почему паркинги и гаражи стали самым перспективным активом для инвесторов в столице? И почему арендаторы массово покидают Киев и какие районы попали в «чёрный список»? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.