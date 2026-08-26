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Говорит Европа ⚡

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Рынок недвижимости Киева замер: риелторы назвали две главные причины остановки сделок

Рынок недвижимости Киева замер: риелторы назвали две главные причины остановки сделок

Почему покупатели с деньгами отказываются от сделок даже после одобрения кредитов? Какие государственные программы перестали финансироваться и как это повлияло на продажи? Почему паркинги и гаражи стали самым перспективным активом для инвесторов в столице? И почему арендаторы массово покидают Киев и какие районы попали в «чёрный список»? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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