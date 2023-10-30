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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Assassin's Creed IV: Black Flag сыграло более 34 млн игроков за 10 лет В своем новом сообщен...

В Assassin's Creed IV: Black Flag сыграло более 34 млн игроков за 10 лет В своем новом сообщен...

В Assassin's Creed IV: Black Flag сыграло более 34 млн игроков за 10 летВ своем новом сообщении компания Ubisoft объявила о праздновании десятой годовщины приключенческого экшена Assassin’s Creed IV: Black Flag и рассказала, что за это время в игру с историей Эдварда Кенуэй и пиратским сеттингом сыграло более 34 миллионов человек.

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