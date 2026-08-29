Непалда су басу зонасыннан 2,2 меңнән артык кешене эвакуацияләгәннәр, дип хәбәр итә ТАСС. «2 265 кеше, шул исәптән 163 чит ил гражданины, Непал Армиясе вертолетлары белән эвакуацияләнгән.
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