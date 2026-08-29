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Непалда су басу зонасыннан 2,2 меңнән артык кешене эвакуацияләгәннәр

Непалда су басу зонасыннан 2,2 меңнән артык кешене эвакуацияләгәннәр, дип хәбәр итә ТАСС. «2 265 кеше, шул исәптән 163 чит ил гражданины, Непал Армиясе вертолетлары белән эвакуацияләнгән.

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