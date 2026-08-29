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Происшествия

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В Геленджике правоохранители, общественники и учащиеся полицейских классов присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

Общественный совет при Отделе МВД России по городу Геленджику совместно с сотрудниками полиции провели акцию, приуроченную ко Дню знаний.

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