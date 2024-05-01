Глава Забайкалья поздравил ветеранов труда – супругов Шаманских с 1 мая

Семейная пара ветеранов труда Галина и Василий Шаманских вместе уже 57 лет.Сегодня в международный день труда, 1 мая, губернатор Забайкалья Александр Осипов лично поздравляет тех, кто всю свою жизнь ударно трудился для развития экономики страны.