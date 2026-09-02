Factory Orders Rebound Strongly in July Despite Manufacturing PMIs sliding, US Factory orders were expected to rebound from a two-month decline in July (the latest data reported today) and rebound they did, rising 0.
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