О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина

Геннадий Исаков

Ничего странного. Нынешняя власть пришла на волне антисоветизма, антикоммунизма и антисталинизма, поднятой прозападными либерастами. А волна пошла от желаний разграбления ценностей страны и народа. На ней выросли олигархи, рвачи, коррупция и бандиты. Ограбление, аферы стали нормой жизни. Они обязаны держаться своей платформы, навязывать свои взгляды народу, иначе поднимутся из пепла коммунистические ценности, как справедливость, равенство, порядочность, приоритет интересов страны перед личными, и развалится вся созданная конструкция личного обогащения.