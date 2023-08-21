Закон и Порядок

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О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина

О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина

Нина Останина о словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина В 2023 году Министерство культуры решило, что государственный музей изобразительных искусств имени А.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Ничего странного. Нынешняя власть пришла на волне антисоветизма, антикоммунизма и антисталинизма, поднятой прозападными либерастами. А волна пошла от желаний разграбления ценностей страны и народа. На ней выросли олигархи, рвачи, коррупция и бандиты. Ограбление, аферы  стали нормой жизни. Они обязаны держаться своей платформы, навязывать свои взгляды народу, иначе поднимутся из пепла  коммунистические ценности, как справедливость, равенство, порядочность, приоритет интересов страны перед личными, и развалится вся созданная конструкция личного обогащения.
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