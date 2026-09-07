За рулем
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За рулем

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Какое масло вы заливаете в мотор?

Какое масло вы заливаете в мотор?

И пришло время рассказать, каким производителям смазочных материалов доверяете именно вы.В рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» можно отдать голос за лучшую торговую марку в номинации «Моторное масло».

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