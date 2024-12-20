Блинкен: Киев должен решить – продолжать бороться или начать диалог с Россией

АндрейБорков

Что ты плетешь, урод! Какая УкРуина и какие решения она принимает сама? Для кого ты Блин-Кин все это говоришь? Сам то в это веришь? Что бы УкРуина или отдельно взятый мусьё Зеленский что то сам решил без приказа(указания, распоряжения, предписания) из города Вашингтона, округ Колумбия, это как? А это может быть только КВКРХУ КАКОМ!!! То есть НИ КАК. Успехов в стратегическом поражении России руками укропитеков америкосы не имеют, затраты растут, авторитет америкосов падает, надо что то хотя бы говорить. Вот этот пидор Блин-Кин и говорит это что то. Суть базаров Блин-Кина одна - СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.