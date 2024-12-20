Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состоя...Небензя: Зеленски...
  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Небензя: Зеленски...
  • Бендер Задунайский
    Будущий педагог . Да уж ...В Красноярске дев...

Блинкен: Киев должен решить – продолжать бороться или начать диалог с Россией

Блинкен: Киев должен решить – продолжать бороться или начать диалог с Россией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять "фундаментальное решение" по поводу дальнейшего конфликта - продолжать боевые действия или начать договариваться с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Что ты плетешь, урод! Какая УкРуина и какие решения она принимает сама? Для кого ты Блин-Кин все это говоришь? Сам то в это веришь? Что бы УкРуина или отдельно взятый мусьё Зеленский что то сам решил без приказа(указания, распоряжения, предписания) из города Вашингтона, округ Колумбия, это как? А это может быть только КВКРХУ КАКОМ!!! То есть НИ КАК. Успехов в стратегическом поражении России руками укропитеков америкосы не имеют, затраты растут, авторитет америкосов падает, надо что то хотя бы говорить. Вот этот пидор Блин-Кин и говорит это что то. Суть базаров Блин-Кина одна - СОБАКА ЛАЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх