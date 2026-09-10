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Цифровой вызов доллару: Индия предложила БРИКС новую платёжную модель

Цифровой вызов доллару: Индия предложила БРИКС новую платёжную модель

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Индия, председательствующая в БРИКС в 2026 году, намерена убедить партнёров по объединению расширить использование цифровых валют центральных банков для международных платежей.

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