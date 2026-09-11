Этапы велогонки на Кавказе посвятили Головко и Шухову

Этапы велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" в Кабардино-Балкарии посвящены Арсению Головко и Борису Шухову.
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