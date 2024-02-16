Страна строгости и роскоши: 8 мифов о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах

Мифы про Арабские Эмираты и их опровержение. Большинство из нас привыкло думать об Объединенных Арабских Эмиратах как о стране, где повсюду всех окружает золото, а правила поведения строго регламентированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии