Наджиев: Пугачева меня «зарыла» из-за внешнего сходства с Киркоровым

В конце 1980-х-начале 1990-х годов у певца Игоря Наджиева был резкий взлет с хитами «Ну, целуй!», «Свадебные свечи», «Капкан», «Надейся на Бога!», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Ангел-хранитель», «Наша честь» на стихи Леонида Дербенёва.