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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Программу «Дон Кихот» я смогу повторить, но сейчас это не нужно. Для этого надо отбросить всю свою жизнь, отложить другую деятельность»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что помнит все элементы из своей произвольной программы «Дон Кихот».

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