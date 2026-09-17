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Смоленская Газета

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В Смоленске на лекции Общества «Знание» Александр Лукьянов рассказал о защите от вербовки

В Смоленске на лекции Общества «Знание» Александр Лукьянов рассказал о защите от вербовки

В Смоленском государственном университете в рамках всероссийской акции «Поделись своим Знанием» состоялась просветительская встреча, организованная в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодёжь и дети».

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