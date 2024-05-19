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Александ Усик: «Я планировал это с 2008 года. Теперь хочу пойти домой, поесть, поспать и поцеловать жену»

«Я планировал это с 2008 года. Победа не ради меня, а для моего Бога, моих фанатов, страны, матери, отца и детей.

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