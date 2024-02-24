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В санкционный список Австралии попали еще 55 россиян

В санкционный список Австралии попали еще 55 россиян

МВД Австралии ввело санкции против Расторгуева и Баскова Власти Австралии опубликовали новый список российских граждан и организаций, в отношении которых поддерживающей Украину страной были введены санкции.

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